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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Завершен первый этап создания государственной антивирус-системы "Мультисканер"

Цель проекта - самостоятельное выявление вирусов, без предоставления информации "супостату", заявили в Минцифры

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В России завершился первый этап создания системы противодействия вредоносному софту и выявлению уязвимостей "Мультисканер", сообщил на "Инфофоруме-2024" замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов.

По его словам, работа по проекту будет продолжаться в 2024 году.

"В итоге должна появиться единая национальная система противодействия вредоносному программному обеспечению, которая будет использовать как в государственных информационных системах, так и будет доступна всем гражданам", - сказал он.

"Можно сказать, что определенный аналог американской системы VirusTotal, которую они предоставляют гражданам всего мира. И многие, граждане всех стран мира, в том числе, может быть, и российские, имея подозрение на вирус, отправляют свои файлы на анализ за рубеж", - добавил он.

По словам Шойтова, "если мы будем иметь свою систему, то сможем качественно выявлять вирусы", а также "не будем супостату нашему предоставлять соответствующую информацию". Он назвал создание этой системы перспективным проектом и значимой задачей.

Первое сканирование Рунета в июне 2023 года показало, что почти четверть российских IP-адресов являются потенциально уязвимыми для хакерских атак; для постоянного мониторинга отечественного сегмента Глобальной сети создается система по поиску уязвимостей "Сканер", сообщил директор Центра мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергей Хуторцев на форуме "Спектр" в конце октября прошлого года.

Он предположил тогда, что "первые результаты ее работы будут к концу года". "Мы уже начнём взаимодействие с операторами связи при плотном участии регуляторов в области информационной безопасности. Попытаемся сделать российский интернет чище, это цель этой системы", - сказал он.

Кроме того, собранный объем информации, в частности о том, какие сервисы находятся на IP-адресах, какие сервисы находились там раньше, позволит, отметил Хуторцев, "построить некий репутационный режим и сделать репутационную базу IP-адресов, которую можно будет принимать во внимание при мероприятиях в области информационной безопасности, обеспечении защиты объектов КИИ и других социально значимых ресурсов".

Александр Шойтов Минцифры Сергей Хуторцев Мультисканер ЦМУ ССОП
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