В реестр Роскомнадзора включены 265 хостинг-провайдеров

Еще 89 заявок находятся на рассмотрении у ведомства

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор включил в свой реестр 265 провайдеров хостинга, которые оказывают услуги на территории России, еще 89 заявок пока рассматриваются, сообщили в пресс-службе ведомства.

По закону, теперь все организации, которые оказывают услуги хостинга в России, должны быть учтены в соответствующем реестре РКН.

"Ведомство приступило к формированию реестра в декабре 2023 года. На сегодняшний день Роскомнадзор включил в реестр 265 провайдеров, 89 заявок находятся на рассмотрении. Ознакомиться с реестром можно на сайте ведомства", - сообщила служба.

"Для компаний, которые в него не вошли, законодательство пока не предусматривает административную ответственность. Однако им теперь запрещено оказывать услуги хостинга на территории нашей страны", - добавили в ведомстве.

С 1 февраля такая организация должна через личный кабинет на сайте РКН подать уведомление о начале работы до начала оказания услуг хостинга. Заявку на включение в реестр РКН рассматривает в течение 15 рабочих дней.

В РКН напомнили, что с декабря 2023 года установлены новые требования к хостинг-провайдерам. Они могут обслуживать только тех пользователей, которые прошли идентификацию или аутентификацию одним из способов, утвержденных постановлением правительства. Для защиты информации в своей инфраструктуре им необходимо взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и сообщать о компьютерных инцидентах в течение 24 часов с момента их выявления.

Кроме того, для противодействия DDoS-атакам хостинг-провайдеры должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), созданного для реализации законодательства о суверенном рунете. Им также необходимо использовать Национальную систему доменных имен (НСДИ), информацию ЦМУ о местоположении использования сетевых адресов и серверы точного времени (NTP серверы), расположенные на территории России, говорится в релизе.

"Новые нормы повысят надежность работы российских интернет-ресурсов и сервисов, защитят рунет от возможных внешних угроз",- заверяют в РКН.

В Роскомнадзоре в ответ на запрос "Интерфакса" не уточнили, поступали ли в ведомство уведомления от иностранных компаний. Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу РКН сообщали, что их не было.