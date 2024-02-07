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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В Совфеде призвали решить проблему "40-50% импорта ветпрепаратов"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Зависимость российского молочного животноводства от импортных составляющих остается высокой, это, в частности, касается ветеринарных препаратов, заявил первый зампред комитета по агропродовольственной политике Совета Федерации Сергей Митин на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока. Он призвал решать эту проблему.

"Важный момент - это ветеринарные препараты. Импорт до 40-50% доходит", - сказал он.

По его словам, в прошлом году производство этой продукции было выведено в отдельную отрасль, "которая классифицируется сегодня единым классификатором экономической деятельности". "Но нормы поддержки полностью для производителей ветпрепаратов отсутствуют. Сегодня это производство оказалось потерянным между тремя министерствами", - сказал он, уточнив, что речь идет о Минздраве, Минпромторге и Минсельхозе.

Поэтому, уточнил он, производители ветпрепаратов не могут воспользоваться теми льготами, которые предусмотрены в госпрограмме развития сельского хозяйства.

"Тревожный фактор в современной международной обстановке - иметь 40-50% импорта ветеринарных препаратов, достаточно неприятный процесс, это надо решать", - заявил Митин.

Сенатор также сообщил, что доля импортного оборудования в молочном животноводстве достигает 90%. "И, конечно, это сказывается сразу и на себестоимости, и на техническом перевооружении", - отметил он.

Генетический материал тоже на 40-50% импортный. "Это тоже значительно влияет на те возможности, которые сегодня молочный сектор имеет", - сказал он.

При этом Митин заявил, что на развитие молочной отрасли в стране выделяют "достаточные средства - 10% от всех средств госпрограммы развития сельского хозяйства".

Минздрав Минпромторг Минсельхоз Сергей Митин Совет Федерации
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