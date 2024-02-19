Россельхознадзор не ждет дефицита кормов и ветеринарных препаратов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В России достаточно кормов и кормовых добавок для животных, спрос удовлетворяется как за счет внутреннего производства, так и за счет поставок из-за рубежа, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов.

В частности, в столичный регион и Тульскую область поступают корма из Бельгии, Китая, Сербии, Хорватии, Словении, Таиланда, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Италии, Франции и других стран.

В 2023 году управление проконтролировало ввоз более чем 41 тысячи тонн кормов и кормовых добавок для животных. Из отобранных 1050 проб выявили 31 случай несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям.

"Своих кормов у нас тоже достаточно, потому что только в Московском и Тульском регионах сегодня работает целый ряд крупных производителей. Они обеспечивают потребителей на внутреннем рынке, а также отправляют свою продукцию на экспорт. Так что владельцам животных не стоит волноваться", - подчеркнул Антонов.

Что касается ветеринарных лекарственных препаратов, то, как отметил глава управления, незначительное снижение их ввоза связано с вступившими в силу правилами ввода в гражданский оборот ввозимых в Россию лекарственных препаратов для ветприменения. Теперь участники оборота лекарств должны получить заключение о соответствии производителя препаратов требованиям правил надлежащей производственной практики GMP.

"В прошлом году в подконтрольные управлению регионы ввезли 8,8 тысячи тонн препаратов для ветеринарии. При этом надо отметить, что производство многих линеек средств для лечения и профилактики болезней животных уже налажено на территории нашей страны", - подчеркнул Антонов.

Он также сообщил, что с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года проводится эксперимент по маркировке кормов.

Благодаря обоюдной интеграции программ "Честный знак" и "Меркурий" специалисты Россельхознадзора могут отслеживать данные на уровне производственных партий, видеть движение товара и индивидуальный учет введенных в обращение кормов.

"Это позволит более эффективно бороться с контрафактом на рынке, потому что различные нарушения, в том числе факты подмены сырья в кормах для животных, Россельхознадзор выявлял неоднократно", - подчеркнул глава управления.

Эксперимент по маркировке кормов для животных пока не является обязательным, но производители нашего региона по собственному желанию активно в нем участвуют, добавил Антонов.