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РФ передаст "Ростеху" 25,5% акций Астраханского порта для развития экспорта

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - РФ передаст госкорпорации "Ростех" 25,5%-й пакет акций ПАО "Астраханский порт" для наращивания экспорта продукции в Индию и Иран.

Соответствующий проект указа президента Владимира Путина размещен 7 февраля на федеральном портале нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

"Принять предложение правительства РФ о передаче государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 25,5% акций ПАО "Астраханский порт". Правительству РФ обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа, в шестимесячный срок", - говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту сообщается, что предварительно проработанное "Ростехом" предложение поддержано Минпромторгом РФ и направлено на реализацию проекта по экспорту в дружественные страны (Иран и Индию) сельскохозяйственной и иной продукции российского производства.

"В рамках реализации проекта предусматривается участие "Ростеха" в портовой инфраструктуре с целью увеличения грузопотока между РФ и Ираном и развития стратегически важного международного транспортного коридора "Север-Юг". Наиболее эффективным для проекта портом в Каспийском бассейне РФ является "Астраханский порт". Учитывая, что мажоритарным акционером АО является дочерняя структура иранской государственной компании - IRISL, целесообразно со стороны Российской Федерации также привлечь государственную компанию (корпорацию) для развития актива и расширения его мощностей", - поясняется в документе.

Вышеуказанные цели соответствуют функции корпорации в части укрепления экономической и транспортной взаимосвязанности Евразии, в том числе посредством скорейшего запуска международного транспортного коридора "Север-Юг".

Астраханский порт - одно из крупнейших предприятий портового комплекса Астраханской области, имеет 14 терминалов, суммарная перегрузочная мощность составляет около 12 млн тонн в год, обрабатывает все виды генеральных и навалочных грузов, контейнеры. В состав порта также входят пассажирские причалы.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2023 года, иранская компания "Насим бахр киш" владеет 53,06% акций ПАО, Росимущество - 25,5%.

Ростех Иран Индия Астраханский порт
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