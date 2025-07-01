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Иранский мажоритарий Астраханского порта выставил оферту на выкуп его акций

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ЗАО "Насим Бахр Киш" (Иран, дочерняя структура иранской государственной компании IRISL), контролирующее 53,07% акций ПАО "Астраханский порт", направило обязательное предложение о выкупе акций ПАО, сообщила компания.

Цена приобретения установлена на уровне 37,8 тысячи рублей за бумагу. Оферта действует 70 дней.

Иранская компания намерена приобрести 8570 обыкновенных акций (46,34%) и 3003 привилегированные акции (48,71%). Таким образом, она может потратить около 437,5 млн рублей на их выкуп.

Сейчас "Насим Бахр Киш" владеет 9923 обыкновенными акциями (53,66%) и 3162 привилегированными акциями (51,29%) порта.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2024 года, иранская компания "Насим Бахр Киш" владела 53,06% акций порта, Россия в лице Росимущества - 25,5%. Сообщалось также о планах передать госпакет акций "Астраханского порта" госкорпорации "Ростех" для наращивания экспорта продукции в Индию и Иран.

Астраханский порт - одно из крупнейших предприятий портового комплекса Астраханской области. Порт обрабатывает все виды генеральных и навалочных грузов, контейнеры, в его состав также входят пассажирские причалы.

В 2024 году компания увеличила чистую прибыль по РСБУ по сравнению с показателем 2023 года в 4,8 раза - до 208,3 млн рублей.

Иран Ростех Астраханский порт Астраханская область Насим Бахр Киш
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