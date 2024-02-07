Двое жителей Белгородской области пострадали при ракетном обстреле со стороны ВСУ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате ракетного обстрела Белгорода и Белгородского района.

Он отметил, что система ПВО сбила семь воздушных целей на подлете к городу.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода - у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Главков в своем телеграм-канале.

По его данным, в Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, порядка 15 автомобилей повреждены осколками. Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий.

В Белгородском районе различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и на территории одного предприятия.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 16:30 средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью перехвачены семь украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Также были сбиты два беспилотника.

В Белгороде была объявлена ракетная опасность.