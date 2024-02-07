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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Минобороны РФ сообщило еще о пяти сбитых над Белгородской областью снарядах

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что около 19:50 в среду средства ПВО сбили над Белгородской областью еще пять украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир").

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что над Белгородской областью около 16:30 ПВО сбила семь украинских снарядов РСЗО Vampire.

По данным российских военных, около 17:20 над Белгородской областью перехватили два украинских дрона самолетного типа.

В Белгороде объявляли ракетную опасность.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате ракетного обстрела Белгорода и Белгородского района.

Минобороны РФ Белгородская область
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