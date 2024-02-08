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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

Путин заявил, что МИД РФ работает с политическим крылом ХАМАС для помощи заложникам

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Работа российских дипломатов с политическим крылом ХАМАС по оказанию помощи оказавшимся в заложниках в результате обострения палестино-израильского конфликта дает результаты, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия всё делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках. Известно, что наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа, и в целом определённые результаты есть", - сказал он на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой федерации еврейских общин Александром Бородой.

Путин отметил, что российская сторона оказывает содействие не только своим соотечественникам, но и гражданам других стран.

"В том числе это касается пожилых людей и членов их семей, которые прошли Холокост", - подчеркнул он.

Путин заявил о необходимости продолжения этой работы и выразил желание обсудить ее детали с собеседниками.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Владимир Путин МИД РФ ХАМАС
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