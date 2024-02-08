Что случилось этой ночью: четверг, 8 февраля

Победа Алиева на выборах, законопроект об охране границ не прошел в Сенате, убийство командира группировки "Катаиб Хезболла"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на выборах, набрав 92,05% по итогам обработки 93,35% бюллетеней. Второе и третье места заняли Захид Орудж (2,19%) и Фазиль Мустафа (2%).

- В Сенате США заблокировали законопроект об охране границ и помощи Украине и Израилю. Против проголосовали 50 сенаторов, 49 поддержали. Для одобрения проекта требовалось 60 голосов.

- МИД РФ работает с политическим крылом движения ХАМАС для решения проблемы заложников, есть результаты, заявил президент России Владимир Путин.

- Спецпрокурор Роберт Хур завершил расследование по делу Байдена о ненадлежащем хранении секретных документов. Отчет опубликуют после проверки.

- США заявили об убийстве командира группировки "Катаиб Хезболла" в Багдаде. Отмечается, что погибший "ответственен за планирование и участие в нападениях на силы США в регионе".

- Журналист Такер Карлсон сообщил, что его интервью с Владимиром Путиным выйдет 9 февраля в 02:00 по Москве.