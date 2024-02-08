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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

Корвет вышел в залив Петра Великого для проведения учений

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж корвета "Герой РФ Алдар Цыденжапов" вышел в залив Петра Великого в Приморье, где находится морской полигон боевой подготовки, для проведения учений с выполнением артиллерийских стрельб, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Личный состав получил вводную выполнить мероприятия по экстренному приготовлению к бою и походу", - говорится в сообщении.

Экипажу предстоит выполнить артиллерийские стрельбы из 100-мм артиллерийской установки АУ А-190 и 30-мм зенитных артиллерийских установок АУ АК-630М.

Военные моряки будут стрелять по мишеням, которые имитируют средства воздушного нападения и минные заграждения "противника".

Также будут отработаны элементы морского боя с "вражеским" кораблём и его уничтожения артиллерийским огнем.

Обеспечат выполнение артиллерийских стрельб самолёты Ил-38 морской авиации ТОФ.

Приморье ТОФ РФ
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