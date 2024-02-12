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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Отряд боевых кораблей ТОФ провел учение в Южно-Китайском море

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ТОФ, в состав которого вошли ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников", провели учение по противовоздушной обороне в южной части Южно-Китайского моря, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

Военные отрабатывали уничтожение воздушной цели условного противника.

"По замыслу учения кораблями ОБК была получена информация о планируемом воздушном ударе самолетами условного противника в районе с заданными координатами", - говорится в сообщении.

Специалисты радиотехнических боевых частей крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" при проверке воздушной обстановки выявили несколько целей, которые постоянно следили за деятельностью российских кораблей в Южно-Китайском море. Одна их целей, как зафиксировали боевые расчеты ТОФ, начала движение в сторону отряда кораблей.

Объект, сымитированный электронным способом, был распознан как "вражеский самолет". Когда цель подошла достаточно близко, ее условно уничтожили зенитным ракетным комплексом.

Сейчас отряд боевых кораблей ТОФ преодолел Сингапурский пролив и вошел в Малаккский пролив, продолжая переход по плану дальнего морского похода.

Маршал Шапошников ТОФ
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