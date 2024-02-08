ФСБ введет пропускной режим у госграницы в Астраханской области

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пограничное управление ФСБ по Калмыкии и Астраханской области с 15 февраля введет пропускной режим в Володарском районе области, сообщает пресс-служба ведомства.

"В интересах создания необходимых условий для охраны государственной границы с 15 февраля 2024 года на территории Володарского района Астраханской области в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы и морского побережья вводится пропускной режим для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону и разрешительный характер ведения хозяйственной, промысловой и иной деятельности", - говорится в сообщении.

Индивидуальные и коллективные пропуски, а также разрешения для ведения хозяйственной, промысловой и другой деятельности, включая любительское и спортивное рыболовство, будет выдавать Погрануправление.

Наличие пропуска в пограничную зону для иностранцев обязательно на всей территории пограничной зоны в пределах Астраханской области.

При подаче заявлений нужно учитывать, что вышеуказанная деятельность в пятикилометровой полосе вдоль госграницы и морского побережья, на островах на пограничных реках, озерах и других водных объектах должна осуществляться в светлое время суток в пределах районов указанных в разрешении, а в темное время суток - на основании мотивированных заявлений граждан и организаций по решению начальника пограничного органа или подразделения пограничного органа.

Кроме того, осуществлять деятельность на маломерных судах в российской части Каспийского моря без наличия технических средств контроля можно в светлое время суток до границ, указанных в судовом билете, а судам, не имеющим судового билета, на удалении до 2 морских миль от берега.

За нарушения мер защиты границы предусмотрен штраф от 500 до 12 тысяч рублей, с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения или без таковой, говорится в сообщении.

Астраханская область граничит с Волгоградской областью - на севере, с Калмыкией - на западе, с Казахстаном - на востоке, на юге - омывается Каспийским морем.