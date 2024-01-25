Особый режим пропуска введен на границе Крыма и Херсонской области

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Официально вводится особый режим пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью, соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на правительственном портале в четверг.

"Ввести особый режим въезда на территорию Республики Крым из Херсонской области и выезда с территории Республики Крым в Херсонскую область. Установить, что для обеспечения функционирования пунктов пропуска в них действует режим в пунктах пропуска через государственную границу РФ и соответствующие полномочия должностных лиц пограничных органов", - говорится в документе

Аксенов определил местами пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", железнодорожные пункты пропуска "Армянск", "Джанкой".

"Запретить пересечение административной границы между Республикой Крым и Херсонской областью вне пунктов пропуска", - подчеркивается в указе.

Глава Крыма установил, что перемещение воинских колонн через административную границу осуществляется по специально выделенным дорогам по согласованию с Погрануправлением ФСБ по республике.

Также указ определяет ряд документов, наличие которых обязательно при пересечении административной границы. В частности, для граждан РФ - это действительный документ, удостоверяющий личность.

Контроль за обеспечением исполнения норм указа рекомендовано обеспечить республиканскому Погрануправлению.

Указ Аксенова связан с реализацией указа президента России от 19 октября 2022 года N757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. N756". Указом N756 Владимир Путин ввел военное положение на территориях Донецкой и Луганской Народной Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее на административной границе между Крымом и Херсонской областью также действовал особый пропускной режим с паспортным контролем. В июле 2023 года после ракетной атаки на Чонгарский мост нынешний губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о достигнутых договоренностях об упрощенном порядке проверки документов для ускорения проезда через пункты пропуска.