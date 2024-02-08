Песков назвал экспроприацией возможную национализацию Германией актива "Роснефти"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что национализация актива "Роснефти" в Германии станет экспроприацией чужой собственности, и отметили также, что такие шаги подрывают экономические устои европейских государств и девальвируют их инвестпривлекательность.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе общения с прессой спросили, ведутся ли переговоры между Москвой и Берлином по этому поводу и способствует ли каким-то образом Кремль разрешению этого конфликта.

"Нет. Переговоры между Москвой и Берлином не ведутся, если вы имеете в виду государственный или правительственный уровень, у нас контактов нет. Но, тем не менее компания, конечно же, защищает свои интересы, используя весь арсенал юридических средств, которые для этого возможны, это корпоративная защита", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он продолжил: "Но, с другой стороны, конечно, это не что иное, как экспроприация чужой собственности, это все шаги, которые подрывают, наверно, экономические и правовые устои европейских государств".

Песков добавил, что такие действия "абсолютно девальвируют инвестиционную привлекательность этих стран и имеют, конечно же, очень глубокие последствия для тех, кто принимает такие решения".

Прежде всего, заметил Песков, речь идет о юридических последствиях и экономических.

Отвечая на уточняющий вопрос, рассматривается ли сценарий обменять акции "Роснефти" в этой связи, он сказал: "Это корпоративный вопрос".

У Пескова также уточнили, будет ли Россия как суверенное государство предпринимать какие-то шаги по этой ситуации.

"Еще раз повторяю: у нас никаких контактов с Берлином нет, поэтому эти каналы мы задействовать не можем, никакого обсуждения, к сожалению, мы организовать не можем, эти каналы фактически сейчас разрушены и отсутствуют. Пока компания сама защищает свои интересы, если что-то будет возможно сделать со стороны государства, разумеется, государство всегда защищало интересы наших компаний, наших граждан и будет это делать дальше", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Говоря о том, рассматриваются ли ответные действия в отношении немецких активов, оставшихся в России, он сказал: "Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и для противодействия незаконным шагам, о которых мы с вами ведем речь".