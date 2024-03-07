Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти" до 10 сентября

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Германия в третий раз продлевает доверительное управление над местными дочерними компаниями "Роснефти". Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство экономики ФРГ, срок внешнего управления, который истекал 10 марта, продлен до 10 сентября.

Продлевая срок контроля, правительство рассчитывает, что в течение этого периода компания продаст эти активы.

В сентябре 2022 года правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM). Федеральное сетевое агентство получило под свой контроль дочернюю структуру НК "Роснефть" и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург). На долю Rosneft Deutschland приходится около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она является одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке.

Правительство Германии объясняло свои действия необходимостью обеспечения бесперебойных поставок нефти в страну в условиях беспрецедентного энергетического кризиса из-за конфликта на Украине. Среди причин передачи активов в доверительное управление федеральному правительству указывалось и то, что основные поставщики критически важных услуг, такие как страховые компании, ИТ-фирмы и банки, а также клиенты больше не были готовы сотрудничать с "Роснефтью" и принадлежащими ей немецкими предприятиями и организациями. Санкции, введенные с начала конфликта на Украине, затронули не только отдельные российские компании, но и целые отрасли: в частности, ЕС ввел жесткие ограничения на импорт нефти из России.

"Роснефть", которая настаивает, что выполняла свои обязательства по поставкам сырья на заводы в полном объеме, пыталась оспорить решение правительства Германии, которое планирует продать эти активы, но суд год назад не удовлетворил ее иск.

Российская компания была третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки в ФРГ. Она является акционером трех НПЗ (PCK - 54,17%, MiRO - 24%, Bayernoil - 28,57%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,8 млн тонн в год, Операционная деятельность ведется компанией Rosneft Deutschland GmbH. Она управляет как поставками нефти на заводы, акции которых принадлежат "Роснефти", так и реализацией нефтепродуктов. В феврале 2022 года антимонопольное ведомство Германии разрешило "Роснефти" увеличить владение в НПЗ PCK Raffinerie в Шведте за счет покупки доли Shell, в результате чего контроль российской компании должен был вырасти с 54,17% до 91,67%. Однако сделка не была закрыта.

Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Другим акционером завода является итальянская Eni (8,33%), которая какое-то время назад заявила о намерении продать свою долю.