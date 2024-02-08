Минобороны РФ заявило об улучшении положения на нескольких направлениях СВО

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении, на донецком войска "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества", - сказано в сообщении.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке.

Потери противника на краснолиманском направлении составили до 230-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей, информирует ведомство.

На донецком направлении противник потерял до 310 военнослужащих, танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12, сказано в сообщении.

На купянском направлении действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны (ДНР). Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, четыре пикапа, а также гаубица М777 производства США.

Российские военные сообщили об ударе по украинской реактивной системе залпового огня HIMARS в Херсонской области, также поражена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в Херсонской области нанесены удары по 35-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде территориальной обороны Украины в районе населенных пунктов Токаревка и Золотая балка. "Потери противника составили до 25 военнослужащих и три автомобиля", - сообщило министерство.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар и Макаровка Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика" и гаубица Д-20", - сказано в сообщении министерства.

В ДНР сбит украинский самолет Су-25, перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, также уничтожены 73 беспилотника в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией российской группировкой войск поражена живая сила и военная техника вооруженных сил Украины в 114 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12040 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14938 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7995 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18369 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили военные.