В СБ РФ заявили о попытке Швеции скрыть заказчиков подрыва "Северных потоков"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Решение Швеции закрыть расследование подрыва "Северных потоков" является ожидаемым, таким образом Стокгольм пытается скрыть истинных заказчиков и исполнителей диверсии, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"Самоустранение Швеции от расследования по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" вполне ожидаемо. Ведь главной их целью с самого начала так называемого расследования было и остается сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего, чтобы не были установлены истинные заказчики и исполнители этой беспрецедентной террористической акции", - сказал Коков журналистам в четверг.

"На самом деле они прекрасно знают, кто дирижер в этом оркестре, и своими примитивными методами пытаются скрыть истинного виновника", - заявил он.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" – близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания и Германия продолжают расследование по факту взрывов.