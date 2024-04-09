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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

СКР завел дело о финансировании терроризма чиновниками США и стран НАТО

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о финансировании терроризма в связи с поступлением миллионов долларов на Украину для осуществления терактов в России, заявили во вторник в ведомстве.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)", - говорится в сообщении телеграм-канала СКР.

В СКР отметили, что дело было заведено по результатам проверки, проведенной по обращению группы депутатов Госдумы и иных лиц "о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО".

"Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма Холдинг", действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в РФ, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесение экономического ущерба", - добавили в ведомстве.

В конце марта в Следственном комитете РФ заявляли, что "в установленном порядке рассмотрят обращение депутатов Госдумы А.Л.Красова, Н.М.Харитонова, Я.В.Лантратовой и общественных деятелей А.Г.Дугина и А.Л.Деркача, касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России".

В Генпрокуратуре тогда пообещали отреагировать на обращение, пояснив, что речь в нем идет "о расследовании фактов организации и финансирования ряда террористических актов на территории Российской Федерации, а также акта международного терроризма - подрыва газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", следы которых ведут к лицам и структурам, находящимся в США, Германии, Франции и на Кипре".

"Материалы будут внимательно изучены, после чего будет рассмотрен вопрос о задействовании механизмов международно-правового сотрудничества", - сказали в надзорном ведомстве.

Позднее СК РФ сообщил, что начал проверку изложенных в обращении фактов, а Генпрокуратура - о том, что изложенная информация, вместе с запросами о правовой помощи направлены в указанные страны.

СКР США НАТО Украина
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