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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Проведение митингов ограничили в Ленинградской области до мая

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов и других протестных акций в регионе до 1 мая, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил в этот период, при возникновении острых вопросов у жителей, оперативно организовывать встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами.

Александр Дрозденко Ленинградская область
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