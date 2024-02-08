Проведение митингов ограничили в Ленинградской области до мая
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов и других протестных акций в регионе до 1 мая, сообщает пресс-служба областного правительства.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил в этот период, при возникновении острых вопросов у жителей, оперативно организовывать встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами.