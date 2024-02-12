Публичные мероприятия вне помещений запретили в Ленинградской области

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Дополнительные меры по обеспечению безопасности введены в Ленинградской области, говорится в выписке из протокола заседания оперативного штаба региона, опубликованного на портале правовой информации области.

"Оперативный штаб решил: в связи с осложнением на территории Ленинградской области оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием боевых беспилотных летательных аппаратов, (...) запретить проведение на территории области публичных мероприятий вне помещений", - говорится в документе.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона, запрет введен до 1 мая 2024 года.

Ранее сообщалось о решении оперативного штаба Ленобласти ограничить проведение митингов и протестных акций.