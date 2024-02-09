Площадь пожара на крыше дома на севере Москвы увеличилась до 4 тыс. кв. метров

К тушению привлечена авиация

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Площадь пожара на крыше шестиэтажного жилого дома на севере Москвы увеличилась до 4 тыс. кв. м, к тушению привлечены два вертолета Ка-32, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. На месте проводится эвакуация жителей. К ликвидации пожара привлечены более 130 человек и 41 единица техники, направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта Москвы, в свою очередь, сообщил о перекрытии движения по улице Черняховского на время работы оперативных и экстренных служб. Для обогрева эвакуированных выделено три автобуса Мосгортранса, добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что кровля горит на площади 2 тыс. кв. м.

Сведений о пострадавших пока не поступало, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.