Ракета "Союз-2.1в" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.
"В пятницу, 9 февраля, в 10 часов 03 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.