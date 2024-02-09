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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Ракета "Союз-2.1в" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

"В пятницу, 9 февраля, в 10 часов 03 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ ВКС РФ Союз-21в Плесецк
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