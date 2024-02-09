Спутник, запущенный в интересах Минобороны РФ, выведен на целевую орбиту

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ракета "Союз-2.1в" успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

Воздушно-космические силы (ВКС) России в пятницу провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении Минобороны.

Офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.