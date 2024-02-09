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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Песков усомнился в достоверности доклада Human Rights Watch по Мариуполю

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не знают, можно ли считать достоверным доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch с данными о гибели мирных жителей в ходе боев за Мариуполь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы не успели с ним (докладом - ИФ) ознакомиться. Мы не знаем, насколько можно считать достоверной эту информацию, и знаем о том, что очень много гражданских людей погибло от рук неонацистов, которые пытались оборонять Мариуполь тогда. Они использовали гражданских как живой щит, расстреливали их в спину. Это мы знаем, и это известно доподлинно", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он прокомментировал информацию из доклада о том, что в ходе боевых действий в Мариуполе жертвами ударов по гражданским объектам стали, как минимум, 8 тысяч гражданских лиц.

Дмитрий Песков Мариуполь Human Rights Watch
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