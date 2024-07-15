В Мариуполе завершили реконструкцию пляжа и набережной

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Мариуполе завершили реконструкцию набережной и пляжа рядом с Приморским парком, сообщает сайт правительства со ссылкой на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина.

"В городе Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены работы по реконструкции и комплексному благоустройству набережной и пляжной зоны общей протяженностью 2,5 км", - сказал он.

По его словам, строители отлили монолитную часть набережной и покрыли ее составом, стойким к воздействию морской воды. Также специалисты обновили систему уличного освещения, обустроили новые прогулочные и беговые дорожки, места для рыбаков, установили перголы и декоративные ограждения.

Гендиректор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян добавил, что в пляжной зоне оборудовали детские игровые и спортивные площадки, пляжные кабинки, душевые и медпункт, сделали пространство для йоги. Кроме того, на территории пляжа и набережной построили летнюю сцену с амфитеатром.