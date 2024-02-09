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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

АФК "Система" и "КАМАЗ" будут сотрудничать в области водородных технологий

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" и ПАО "КАМАЗ" договорились о сотрудничестве в сфере развития водородных технологий, сообщила корпорация.

Стороны объединят усилия в создании серийных изделий с использованием водорода, таких как грузовой автомобиль, складская техника, водный автобус-электроход, мобильные водородные заправочные станции, электролизеры и др.

Кроме того, партнеры планируют взаимодействие в области образования и подготовки кадров в этой области.

АФК "Система" развивает водородное направление с 2022 года. В частности, у корпорации есть два R&D-центра: Центр водородных технологий и Центр водородной энергетики (совместно с РАН). Задействована в развитии водородных транспортных средств и портфельная компания АФК - Sitronics Group, а конкретно, ее подразделение по разработке электросудов Emperium.

"КАМАЗ" приступил к разработке водородного транспорта в начале 2021 года. В частности, на выставке Comtrans-2021 компания представила свой первый водоробус "КАМАЗ-6290" и 44-тонный прототип грузовика с системой водородных топливных элементов.

"КАМАЗ" ранее сообщал о росте поставок пассажирской техники в 2023 году на 25% относительно предыдущего года. Компания реализовала более 1,45 тыс. автобусов "НефАЗ" и 477 электробусов.

КАМАЗ АФК Система
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