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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Оплата онлайн возможна только через Visa и Mastercard, но можно заплатить и наличными в аэропорту

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали
Фото: Piyas Biswas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Принимающие партнеры на Бали известили российских туроператоров о правилах оплаты нового туристического налога, который будет введен на острове с 14 февраля, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Туристический налог (150000 индонезийских рупий или $9,59 на человека) будет обязательным с 14 февраля. Оплатить его можно онлайн, а также наличными или картой в аэропорту Денпасар", - рассказали в АТОР.

Как отметили в пресс-службе туроператора Space Travel, оплата онлайн возможна в приложении https://lovebali.baliprov.go.id. Для этого необходимо указать: паспортные данные, дату прибытия и адрес электронной почты, на который придет подтверждение оплаты в форме QR-кода для дальнейшего предъявления в пунктах проверки.

Для оплаты онлайн подойдут только платежные системы Visa и Mastercard (оплата с UnionPay не проходит). Этот вариант доступен только российским туристам, у которых есть карты иностранных банков.

"Для оплаты в аэропорту наличными на специальной стойке или картой необходимо предъявить паспорт, оплатить налог и получить QR-код для дальнейшего предъявления в пунктах проверки", - добавили в Space Travel.

В случае посещения других регионов Индонезии и возвращения на Бали платить турналог повторно не потребуется.

UnionPay Visa Mastercard АТОР Бали Индонезия Space Travel
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