На Бали задумались о введении штрафов за неуплату туристического сбора

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На Бали начали обсуждать возможность ввести штрафы за неуплату туристического сбора, поскольку большинство путешественников игнорируют соответствующий закон, пишет The Bali Sun.

Исполняющий обязанности губернатора Бали Санг Мадэ Махендра Джая и руководители регионального Управления по туризму заявили, что им сложно гарантировать уплату туристического сбора всеми путешественниками, прибывающими в провинцию. Поэтому они рассматривают возможность ввести штраф за неуплату сбора в десятикратном размере или даже тюремное заключение.

Как отмечает издание, налог не платят более 60% туристов, прибывающих на Бали.

Офис по туризму Бали дважды в месяц проводит выборочные проверки туристов у главных культурных достопримечательностях острова. Если туристы не могут предъявить ваучер с QR-кодом в качестве подтверждения оплаты, им предлагается оплатить налог на месте. При этом некоторые намеренно уклоняются от уплаты сбора, в то время как многие другие просто не знают о введении такой политики, пишет The Bali Sun.

В Индонезии туристический сбор за посещение Бали ввели с февраля 2024 года. Он составляет 150 тысяч индонезийских рупий (примерно $10) для иностранных туристов. Оплатить его можно онлайн в приложении https://lovebali.baliprov.go.id., а также наличными или картой в аэропорту Денпасар. С начала введения турналога в бюджет провинции поступило почти $13,7 млрд.