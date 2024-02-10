Концерн "Калашников" увеличил выпуск ударных и разведывательных дронов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал на предприятиях концерна "Калашников" в Удмуртии производство ударных и разведывательных беспилотников, его проинформировали о значительном увеличении выпуска, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Главе российского военного ведомства доложили, что с 2022 года были открыты новые цеха, запуск которых позволил увеличить объем производства беспилотных летательных аппаратов на 60%, а в перспективе - кратно нарастить их выпуск", - говорится в сообщении министерства.

Министру обороны РФ показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотников, существенно повышающие их живучесть, сообщили в ведомстве.

"На ведущем предприятии группы компаний "ЗАЛА АЭРО", выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики, министру обороны РФ представили новые образцы разведывательных и ударных БПЛА, доработанные с учетом опыта их применения в СВО", - сказано в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что Шойгу проинформировали о новых разработках, основанных на алгоритмах анализа и обработки данных в режиме реального времени, передовых исследованиях в области каналов передачи данных и навигационных систем.

"Данные разработки позволят связать все изделия компании в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме", - говорится в сообщении.

"На предприятии "Беспилотные системы" министру обороны РФ доложили о разработке специалистами компании широкого ряда БПЛА самолетного и вертолетного типа с различными вариантами полезной нагрузки. Сотрудниками предприятия разработана собственная программа обучения и повышения квалификации расчетов БПЛА, которая позволяет в кратчайший срок освоить и эффективно применять беспилотные летательные аппараты в ходе ведения боевых действий", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, Шойгу провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления.

"Теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется "решение поступивших в ходе СВО задач". Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ.

"Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею ввиду и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта", - заявил Шойгу.

По данным Минобороны РФ, Шойгу поручил руководству предприятий нарастить темпы, количество и качество продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей.