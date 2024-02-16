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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Мантуров сообщил о росте производства стали в 2023 году на 5,3%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские металлурги полностью адаптировались к новым условиям и нарастили в 2023 году производство стали, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании по поддержке промышленности в Челябинске.

"Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3%, тем самым преодолев негативные тенденции 2022 года. Стабилизация ситуации в отрасли обусловлена диверсификацией структуры сбыта, имея в виду увеличение отгрузок на внутренний рынок и прежде всего для инфраструктурных проектов и жилищного строительства", - сказал он.

По итогам 2022 года падение объемов выпуска стали оценивалось ведомством в 5,5%.

Озвученная Мантуровым в пятницу динамика несколько превысила предварительные прогнозы ведомства на 2023 год (ожидался прирост на 4-5%).

В конце января Всемирная ассоциация стали (World Steel Association) оценивала объемы производства металла в России в 2023 году в 75,8 млн тонн (+5,6%).

Минпромторг Денис Мантуров World Steel Association
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