Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в субботу.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 10:20 по Москве 10 февраля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было временно закрыто с 23:30 по Москве пятницы.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в электронной очереди на пересечение пункта пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано 2183 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.