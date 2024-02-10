Военно-грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ухудшение погоды на территории Грузии привело к закрытию проезда грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 23:30 мск 9 февраля 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в электронной очереди на пересечение пункта пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано 1799 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.