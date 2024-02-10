Чернышенко поручил создать программу подготовки кадров для круглогодичных курортов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил разработать программу подготовки кадров для новых федеральных курортов, включая будущий курорт "Казань Марина", сообщает пресс-служба вице-премьера.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Татарстан, где он принял участие в открытии Центра кадрового потенциала туристической отрасли.

Центр кадрового потенциала создан на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Финансирование проекта на 2023-2024 годы из федерального бюджета составило более 200 млн рублей.

Под председательством Чернышенко состоялось также совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта "Казань Марина" в Лаишевском районе республики.

Зампред правительства поручил разработать на базе Центра компетенций программу подготовки кадров для новых федеральных курортов, включая потребности будущего курорта "Казань Марина" и в целом Республики Татарстан.

Объем инвестиций в проект составит более 21 млрд рублей. "Казань Марина" станет одним из центров межрегионального туристического маршрута "Великий Волжский путь" и первым построенным как минимум за последние 30 лет туристическим центром с мариной полного цикла на Волге.