Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Чернышенко поручил создать программу подготовки кадров для круглогодичных курортов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил разработать программу подготовки кадров для новых федеральных курортов, включая будущий курорт "Казань Марина", сообщает пресс-служба вице-премьера.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Татарстан, где он принял участие в открытии Центра кадрового потенциала туристической отрасли.

Центр кадрового потенциала создан на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Финансирование проекта на 2023-2024 годы из федерального бюджета составило более 200 млн рублей.

Под председательством Чернышенко состоялось также совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта "Казань Марина" в Лаишевском районе республики.

Зампред правительства поручил разработать на базе Центра компетенций программу подготовки кадров для новых федеральных курортов, включая потребности будущего курорта "Казань Марина" и в целом Республики Татарстан.

Объем инвестиций в проект составит более 21 млрд рублей. "Казань Марина" станет одним из центров межрегионального туристического маршрута "Великий Волжский путь" и первым построенным как минимум за последние 30 лет туристическим центром с мариной полного цикла на Волге.

Дмитрий Чернышенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны сообщило о предотвращении атаки дронов ВСУ в Черном море на суда РФ

Белгородский губернатор сообщил о трех пострадавших от обстрела хутора Понуры

МИД предупредил об ответе на использование ЕС активов РФ в качестве залога по облигациям

Карантин объявлен из-за гриппа птиц на крупнейшей птицефабрике Сахалина

Минобороны РФ сообщило о патрулировании самолетами Ту-95МС недалеко от Аляски

Володин анонсировал закон о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентов

Володин анонсировал закон о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении морского дрона ВСУ рядом с Крымом

Российский МИД поблагодарил ОАЭ за помощь в обмене военнослужащими с Украиной

Российский МИД поблагодарил ОАЭ за помощь в обмене военнослужащими с Украиной

Что произошло за день: пятница, 9 февраля

Белоусов поручил к июню подготовить новый федеральный проект по развитию аэродромов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });