Путин поручил утвердить проект о создании пяти круглогодичных морских курортов

Проект должен войти в нацпроект "Туризм и гостеприимство"

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить в рамках нацпроекта по туризму проект "Пять морей и озеро Байкал", поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Утвердить в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", предусматривающий создание федеральных круглогодичных курортов на побережьях: Азовского моря (курорт "Приморск" в Запорожской области); Балтийского моря (курорты "Белая дюна" в Калининградской области и "Санкт-Петербург Марина" в г. Санкт-Петербурге); Каспийского моря (курорт "Каспийский прибрежный кластер" в Республике Дагестан); Черного моря (курорты "Новая Анапа" в Краснодарском крае и "Золотые пески" в Республике Крым); Японского моря (курорт "Приморье" в Приморском крае); озера Байкал (курорт "Волшебный Байкал" в Республике Бурятия и Иркутской области)", - говорится в перечне поручений президента по итогам состоявшегося 28 марта совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

Кроме того, Путин поручил утвердить в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" федеральный проект по производству отечественной продукции для туриндустрии, предусмотрев его финансирование за счет средств, направляемых на реализацию соответствующих программ развития промышленности.

Также президент поручил обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных иностранных государств, на дополнительное финансирование мероприятий, предусмотренных национальным проектом "Туризм и гостеприимство".

Срок действия поручений - до 1 ноября 2024 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.