Минобороны сообщило о предотвращении атаки дронов ВСУ в Черном море на суда РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что предотвратили накануне атаку украинских морских дронов в Черном море на отечественные гражданские транспортные суда.

По данным Минобороны РФ, вечером 9 февраля Украина осуществила попытку атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров.

"Для отражения данной атаки были задействованы патрульные корабли и авиация Военно-морского флота России, выполнявшие задачи в данном районе", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер был уничтожен, остальные - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Как заявили в Минобороны РФ, "в результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждения не получили".