Военные РФ нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины с 4 по 10 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска в период с 4 по 10 февраля нанесли более тридцати групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, говорится в сообщении министерства обороны РФ в субботу.

"В период с 4-го по 10-е февраля текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, "поражены производственные мощности предприятий, осуществлявших производство и ремонт самолетов, разведывательно-ударных БпЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к системам залпового огня".

"Кроме того, поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты", - сказали в Минобороны РФ.