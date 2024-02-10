Военные РФ заявили об улучшении за неделю позиций на нескольких направлениях

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю улучшили позиции на купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях.

В сообщении Минобороны РФ в субботу говорится, что на купянском направлении в течение недели российские подразделения "заняли более выгодные рубежи, а также отразили 36 атак штурмовых групп" украинских военных "в районах населенных пунктов Синьковка Харьковсой области и Терны Донецкой народной республики".

"Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что потери ВСУ за неделю на данном направлении составили свыше 725 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии.

В ведомстве также сообщили об улучшении позиций на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях.

Так, на краснолиманском направлении, по данным Минобороны РФ, российские подразделения "улучшили положение по переднему краю и во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника". В районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка, Торское, Григоровка ДНР, а также Серебрянского лесничества нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника, сообщили в министерстве.

По данным российских военных, за неделю на данном направлении украинская армия потеряла убитыми и ранеными до 1500 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и три орудия полевой артиллерии.

На донецком направлении, по данным Минобороны, военные РФ "заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 26 атак противника в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Клещеевка, Шумы и Победа Донецкой народной республики". Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Богдановка, Новый, Курдюмовка, Новгородское, Белогоровка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка ДНР, сказали в ведомстве.

Отмечается, что потери ВСУ за неделю составили более 2 190 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град".

На южнодонецком направлении российские подразделения за прошедшую неделю "улучшили положение по переднему краю", сообщили в Минобороны РФ. Отражены пять атак ВСУ и нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Макаровка, Урожайное, Старомайорское ДНР и Приютное Запорожской области, сообщили военные.

По их данным, потери украинских сил за неделю на данном направлении составили до 1 160 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.

На запорожском направлении, как сообщают в Минобороны, подразделения российских войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка, Нестерянка, Пятихаткии Щербаки Запорожской области.

В министерстве обороны РФ заявили, что ВСУ за неделю на данном направлении потеряли более 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град".

На херсонском направлении, по данным Минобороны, российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Токаревка, Золотая Балка, Антоновка и Станислав Херсонской области. Как сообщили в министерстве, "потери ВСУ составили более 245 военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS".