Белоруссия получила 40-процентную скидку на ж/д перевозки по территории России

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия предоставила Белоруссии скидки до 40% на железнодорожные перевозки по своей территории, сообщила пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций республики.

В сообщении, опубликованном по итогам заседания коллегии Минтранса Белоруссии, сообщается, что с российской стороной достигнута договоренность об установлении скидок (в размере 10-40%) на ж/д перевозки по маршрутам международного транспортного коридора "Север-Юг", а также по направлению порта в Санкт-Петербурге.

В ведомстве отметили, что "в результате принятых мер за 2023 год объем экспортных перевозок железнодорожным транспортом составил 115,4% к 2022 году, из которых порядка 83% приходится на перевозки с Россией (рост в 1,5 раза), из них половина перевезена через российские порты (рост в 2,3 раза)".