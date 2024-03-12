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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Белоруссия намерена активно участвовать в модернизации транспортных коридоров России

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Белорусская сторона намерена активно участвовать в модернизации транспортных коридоров на территории России в направлении морских портов, сказал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Как передает БелТА, он заявил об этом в Минске на заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства.

"На реализацию новых совместных проектов направлена в том числе резолюция Высшего госсовета СГ об активном участии белорусов в модернизации железнодорожной инфраструктуры до портов Санкт-Петербурга, Мурманска, активном использовании возможностей Восточного полигона железных дорог, Северного морского пути и значительной активизации работы по коридору Север - Юг", - сказал дипломат.

Он отметил, что Белоруссия в 2023 году увеличила в 1,9 раза перевозку грузов через транспортные коридоры России. "На этом не останавливаемся, уже за первые два месяца рост по тем соглашениям, которые подписаны между нашими транспортными ведомствами, составляет почти 25% к очень высокой базе последних двух лет", - сообщил посол.

По его словам, в Минске считают очень значимым пакет интеграционных мероприятий на ближайший трехлетний период, который был одобрен в январе этого года в Петербурге на заседании Высшего госсовета Союзного государства. "По расчетам министерства экономики Беларуси, реализация основных направлений позволит увеличить ВВП нашей страны на $8 млрд. Напомню, за прошлый год ВВП вырос на 3,9%. Фактически это ожидаемый результат нашей интеграции. Мы предполагаем, что в результате реализации основных направлений будет постепенно достигаться цель по сближению уровня ВВП на душу населения между нашими странами", - сказал Крутой.

Он также отметил, что за прошлый год объем торговли между Белоруссией и Россией превысил $50 млрд.

Белоруссия Мурманск Петербург Дмитрий Крутой
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