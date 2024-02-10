В Тольятти произошел пожар в здании гостиницы
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Самарской области сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в здании гостиничного комплекса, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 23. Горит здание гостиничного комплекса на площади 800 кв. м.", - говорится в сообщении.
По предварительной информации пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 75 человек и 24 единицы техники.