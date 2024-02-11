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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

В Тольятти два человека пострадали в результате крупного пожара в гостинице

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при пожаре в здании гостиничного комплекса в Тольятти (Самарская область), сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"До прибытия пожарных МЧС России самостоятельно эвакуировались 12 человек", - отмечается в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, "один пострадавший госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй отказался от госпитализации".

На месте работают 105 пожарных и 29 единиц техники.

Как сообщалось, пожар произошел в здании гостиничного комплекса в Автозаводском районе Тольятти. Площадь возгорания 800 кв. м.

МЧС России Тольятти Самарская область
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