В Тольятти два человека пострадали в результате крупного пожара в гостинице

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при пожаре в здании гостиничного комплекса в Тольятти (Самарская область), сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"До прибытия пожарных МЧС России самостоятельно эвакуировались 12 человек", - отмечается в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, "один пострадавший госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй отказался от госпитализации".

На месте работают 105 пожарных и 29 единиц техники.

Как сообщалось, пожар произошел в здании гостиничного комплекса в Автозаводском районе Тольятти. Площадь возгорания 800 кв. м.