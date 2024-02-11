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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:04

Ликвидировано открытое горение в гостиничном комплексе на набережной в Тольятти

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в гостинично-развлекательном комплексе, расположенном на набережной Автозаводского района Тольятти, сообщает пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Возгорание произошло поздно ночью 10 февраля. Площадь пожара составила 800 кв.м. Пострадали два человека: один мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй отказался от госпитализации. Самостоятельно эвакуировались 12 человек.

По данным мэра Тольятти Николая Ренца, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Региональные СК и прокуратура по факту возгорания организовали проверку.

Тольятти
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