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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Пожар в гостиничном комплексе на набережной Тольятти ликвидирован

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали пожар в гостинично-развлекательном комплексе, расположенном на набережной Автозаводского района Тольятти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области в воскресенье.

Как говорится в сообщении, полная ликвидация возгорания объявлена в 15:01 (14:01 по Москве).

Пресс-служба СУ СКР по Самарской области сообщает, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, лабораторный контроль в зоне ближайшей к очагу возгорания жилой застройки не выявил превышения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Возгорание произошло поздно ночью 10 февраля. Площадь пожара составила 800 кв. м. Пострадали два человека: один мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй отказался от госпитализации.

С 7 по 11 февраля в Тольятти на льду Жигулевского моря рядом с набережной Автозаводского района проходит Первый национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля-2024".

В телеграм-канале администрации города сообщается об отмене запланированной на 11 февраля культурно-развлекательной части фестиваля. "В целях обеспечения безопасности граждан и беспрепятственной работы оперативных и экстренных служб проход зрителей на нижний ярус набережной закрыт. Для посещения доступен верхний ярус набережной", - говорится в сообщении.

Тольятти Самарская область
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