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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:04

Открытое горение ликвидировали на рынке в Кабардино-Балкарии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Открытое горение ликвидировано на крупном пожаре на территории рынка в городе Майский Кабардино-Балкарии, сообщает МЧС России в воскресенье.

Как говорится в сообщении, проводится разборка и проливка конструкций. Никто не пострадал.

Утром в воскресенье загорелась кровля торгового павильона на центральном рынке города Майский в Кабардино-Балкарии. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. К ликвидации пожара привлекались 42 специалиста и десять единиц техники.

Кабардино-Балкария Майский МЧС РФ
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