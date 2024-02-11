Открытое горение ликвидировали на рынке в Кабардино-Балкарии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Открытое горение ликвидировано на крупном пожаре на территории рынка в городе Майский Кабардино-Балкарии, сообщает МЧС России в воскресенье.

Как говорится в сообщении, проводится разборка и проливка конструкций. Никто не пострадал.

Утром в воскресенье загорелась кровля торгового павильона на центральном рынке города Майский в Кабардино-Балкарии. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. К ликвидации пожара привлекались 42 специалиста и десять единиц техники.