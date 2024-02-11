Пожар на рынке в Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание на территории рынка в городе Майский Кабардино-Балкарии, сообщает МЧС России в воскресенье.

Как говорится в сообщении, по уточненной информации, площадь пожара составила 1000 кв. метров.

В настоящее время устанавливаются причина пожара и обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, утром 11 февраля загорелась кровля торгового павильона на центральном рынке города Майский в Кабардино-Балкарии. По предварительной информации МЧС, площадь пожара составляла 2 тыс. кв. метров. К ликвидации пожара привлекались 42 специалиста и десять единиц техники.