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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:04

Число зарегистрированных на Госуслугах человек достигло 109,7 млн

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Число уникальных учётных записей на портале Госуслуг достигло 115 млн, сообщит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В том числе из них 3,5 млн - это юридические лица, сказал он на Дне Госуслуг в рамках выставки-форума "Россия".

Согласно презентации вице-премьера, по итогам 2023 года на портале было 109,7 млн подтвержденных учётных записей физлиц.

Портал Госуслуг входит в пятерку крупнейших российских экосистем по масштабу трафика, по числу активных пользователей в сутки, отметил вице-премьер.

Ежедневная аудитория портала - более 11 млн человек.

"Это удобная платформа для граждан и для бизнеса. За прошлый год был оказано более 340 млн услуг, что превышает почти в три раза показатели прошлого года", - сказал Чернышенко.

Согласно представленным вице-премьером данным, в 2023 году самой популярной услугой стало написание заявлений: на получение единого пособия на детей и беременных женщин (85 млн), а также на получение сведений из ЕГРН (13,5 млн), на получение налоговых уведомлений (12 млн), на участие в онлайн-голосовании (5 млн) и по вопросу миграционного учёта иностранных граждан (1,8 млн).

Дмитрий Чернышенко Госуслуги
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