К концу года все льготы и пособия можно будет оформить на Госуслугах

Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Число справок, социальных льгот и пособий, которые можно получить в России онлайн, выросло за пять лет до 87%, к концу 2024 года в онлайн переведут оставшиеся 13%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Если в 2019 году только 5% массовых социально значимых услуг были доступны в электронном формате, то сейчас это уже 100%. Более 87% справок, социальных льгот, пособий можно получить онлайн. К концу этого года мы обязуемся, что переведём и оставшиеся 13%",- сказал Чернышенко в воскресенье на Дне Госуслуг в рамках выставки-форума "Россия".

Согласно данным его презентации, 140 услуг граждане и организации могут получить без очных визитов.

По его словам, успехи России в цифровизации "оценили и за рубежом, вполне недружественные нам организации". "Всемирный банк включил Россию в топ-10 стран по уровню цифровизации государственного сектора услуг. Я думаю, это им далось нелегко, но это абсолютное отражение развитости, цифровизации, автоматизации государственных услуг, которые должны быть незаметны для гражданина", - отметил Чернышенко.

Он подчеркнул, что Госуслуги это не просто сайт, но целая экосистема сервисов, которые доступны на разных устройствах. В частности, большой популярностью пользуется приложение "Госуслуги Авто", куда можно загрузить копию своих водительских прав и свидетельство о регистрации транспортного средства. Это приложение скачали уже свыше 6,5 млн пользователей.

Через приложение "Госуслуги Культура" в 2023 году были оформлены более 2 млн виртуальных Пушкинских карт. Также через Госуслуги выдано почти 1 млн карт болельщика, которые необходимы для посещения матчей РПЛ, сказал Чернышенко.