Задержанные из-за непогоды поезда в Ростовской области вводятся в график

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожники в Ростовской области принимают меры, чтобы сократить отставание пассажирских составов, вызванное непогодой, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"В настоящее время на время от одного часа до двух часов задерживаются шесть поездов. Задержка поездов №136 Санкт-Петербург - Махачкала и №49 Кисловодск - Санкт-Петербург составляет порядка пяти часов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы компании, ранее на участке между станциями Зверево и Лесостепь в Ростовской области по техническим причинам на время оказались задержаны 10 поездов.

Отмечается, что пассажиры поездов, задерживающихся на четыре и более часов, были обеспечены дополнительным питанием, а в поездах поддерживается комфортный температурный режим.