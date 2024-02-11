Более 20 поездов задерживается из-за непогоды в Ростовской области

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Почти на девять часов задерживаются некоторые поезда на участке "Зверево-Лесостепь" Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области, где устраняют последствия непогоды, сообщает Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД) в своем телеграм-канале в воскресенье.

В настоящее время с задержками от 30 минут до 8 часов 40 минут следует 21 поезд, говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

"Пассажиры поездов, которые задерживаются на 4 часа и более обеспечиваются бесплатным питанием", - уточняется в сообщении.

Ранее МЧС региона сообщало, что до конца суток 11 февраля, ночью и днём 12 февраля на территории Ростовской области, исключая южные районы, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололёд.